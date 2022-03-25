Москва, 25 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Высокая ключевая ставка Банка России продолжает сокращать спрос граждан на автокредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Размер автокредита зависит от стоимости автомобилей. Сейчас на рынке кризис, поскольку многие автопроизводители ушли. Им на смену приходят азиатские страны. Но стоимость [этих] автомобилей практически стала приближаться к ценам на европейские. Помимо прочего, сейчас ставки высокие. Пока ключевая ставка не снизится, не стоит ждать снижения ставок по кредитам. Этот фактор будет сокращать востребованность со стороны покупателей. Поэтому говорить о высоком спросе на автокредиты пока не приходится», — сказала Ермилова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в России есть шесть банков, принадлежащих автоконцернам, и три из них уже прекратили выдавать автокредиты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил, что в РФ потенциальный спрос на автокредиты сохранится.