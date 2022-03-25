Стокгольм, , 11:12 — REGNUM Швеции потребуются гарантии безопасности от стран НАТО, если скандинавская страна решиться подать заявку на членство в альянсе. Об этом 25 марта в эфире шведской радиостанции Sveriges Radio заявил бывший министр обороны США при администрации Барака Обамы Леон Панетта.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Причина, по которой НАТО следует дать Стокгольму гарантии безопасности заключается в том, что обработка заявки может потребовать несколько лет, а 5-я статья о коллективной обороне не распространяется на период обработки заявки.

По его словам, если бы против Швеции была совершена агрессия, то «НАТО безусловно пришлось бы отвечать на это».

Напомним, что ране нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае подачи Швецией заявки в альянс, то она будет рассмотрена быстро, однако конкретных сроков он не называл.