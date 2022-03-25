Москва, , 11:09 — REGNUM Арбитраж Москвы не стал удовлетворять иск «Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка» (Росэксимбанка) к производителю нефтепродуктов и нефтетрейдеру Jumps из Литвы. Многомиллионный иск о взыскании долга по кредитной линии оставлен без рассмотрения, но вердикт судьи Мороз ещё может быть обжалован в течение месяца путём подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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В деле речь шла о взыскании долга по соглашению о кредитной линии от 2017 года в размере 15 145 343,01 доллара США, процентов, исходя из расчета 4,9% годовых, а также процентов, пени на просроченный основной долг, пени на просроченные проценты из расчета 9,8% годовых, пени на просроченную комиссию.

О причинах оставления иска без рассмотрения не сообщалось.

Напомним, дело слушалось с апреля 2020 года. Общая сумма требований составила 1 716 458 330,17 рубля на этапе обращения, но так как претензии подавались в иностранной валюте, на сегодня сопоставимая сумма в рублях будет гораздо выше.