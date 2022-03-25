Новосибирск, 25 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области семь птицифабрик в текущем году увеличили выпуск продукции. При этом рентабельность этой отрасли сельского хозяйства ниже, чем многих других, сообщили в правительстве региона.

Artem Bali Птицефабрика

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«Валовое производство мяса птицы за два месяца 2022 года превысило 14 тысяч тонн, почти на 2 тысячи тонн больше, чем за январь-февраль прошлого года, производство яиц составило 183 млн штук — на 18% больше, чем годом ранее», — уточнил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По данным на 1 марта 2022 года поголовье птицы в новосибирских сельхозпредприятиях составляло более 8,5 млн голов — на 13% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Себестоимость производства яиц и мяса птицы, по данным мониторинга, росла на протяжении 2021 года (примерно на 16−20% за год) и продолжает расти, а отпускные оптовые цены птицеводы области продолжают сдерживать.

«Мы подготовили для птицефабрик данные по наличию зерна у наших сельхозпроизводителей — с любым из этого списка можно договариваться о приобретении зернофуража для птиц, проблем здесь быть не должно, зерна регион производит много, — отметил Лещенко, уточнив, что регион готов помочь птицеводам и в проведении вакцинации родительского поголовья животных. — Кроме того, министерство сельского хозяйства Новосибирской области намерено обратиться в Минсельхоз РФ с предложениями по разработке новых мер господдержки птицеводства».

Как вариант он назвал возмещение затрат на приобретение кормов для птицы.