Стокгольм, , 11:09 — REGNUM Объявления о новых санкциях против России в первый день саммита ЕС, на котором некоторое время также присутствовал президент США Джо Байден, не произошло. По словам премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, странам-членам ЕС пока не удается согласовать общий пакет санкций. Об этом она заявила 25 марта на пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

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«Нет, наши позиции ближе не стали», — отметила премьер-министр Швеции.

Перед саммитом ЕС появлялись сообщения, что пятый по счету пакет санкций ЕС против РФ за проведение спецоперации на территории Украины находится в стадии разработки, но может потребоваться некоторое время, чтобы его согласовать.

«Мы окажемся в ситуации, когда наши граждане будут затронуты … высокими ценами на электроэнергию, бензин, дизельное топливо и продукты питания. У нас также будут большие потоки беженцев», — заявила Андерссон, добавив, что вскоре страны ЕС все же договорятся о пятом пакете санкций, который затронет основные секторы российской экономики.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.