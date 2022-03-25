Москва, , 11:08 — REGNUM Партия «Единая Россия» намеревается добиться льготных кредитов для предприятий российской фармацевтической промышленности. Об этом 25 марта заявил депутат Госдумы Евгений Нифантьев («Единая Россия») в ходе встречи с заместителем гендиректора завода «Спутник Технополис» Светланой Копачевской и гендиректором компании «Амедарт» Алексеем Колокольцовым.

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У России имеются сильные профессиональные кадры на предприятиях, современное оборудование и технологии, а также те же субстанции, которые используют производители с Запада, отметил парламентарий.

При этом он уточнил, что российские производственные мощности позволяют производить до 90% лекарственных препаратов на территории страны и остальные можно закупить у дружественных России стран.

«Единая Россия» добивается того, чтобы производителям выделили кредитные средства по льготным ставкам для закупки компонентов и субстанций, что даст им возможность делать гораздо более существенные запасы — как минимум годовые», — цитирует сайт партии депутата Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что на складах сахарных заводов в Башкирии хранится свыше 36 тысяч тонн сахара при годовой потребности 32 тысячи тонн.