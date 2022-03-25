Анапа, Краснодарский край, , 11:02 — REGNUM Об истории, традициях и роли казачества поговорил с участниками профильной казачьей смены «Атаманы ХХI века» атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда. Встреча состоялась в режиме онлайн.

Молодой казак — участник профильной смены Vsko.ru

«Для казака на генетическом уровне служба означает служение. И чтобы заслужить погоны и казачий чин, нужно действительно посвятить себя служению: в мирное время охранять государственные границы, леса, реки, природные богатства, помогать в ликвидации последствий пожаров, наводнений, заботиться о подрастающем поколении, быть во всем примером и наставником для воспитанников казачьих школ, казачьих кадетских корпусов. А в трудную минуту, казаки, не задумываясь, становятся на защиту Родины! Именно за это и получают ордена и чины», — отметил Долуда, отвечая на вопрос о чинопроизводстве.

По словам казачьего генерала, сегодня в государственном реестре казачьих обществ России состоят 170 тыс. казаков, расположенных на территории 75 из 85 существующих субъектов РФ. В остальных десяти субъектах России казаки вошли в состав общественных объединений.

«Воспитание казачьей молодежи — одно из стратегических задач непрерывной системы казачьего образования. Нам нужны молодые, сильные, волевые, решительные атаманы, которые смогут грамотно ставить задачи и брать на себя ответственность за их решение», — отметил Долуда.

Атаман Всероссийского казачьего общества подчеркнул, что своим примером молодые казаки могут заинтересовать сверстников и подтянуть их к себе.

«Главное в казаке то, что это прежде всего личность, для которой «патриотизм», «Отечество», «Родина» — не пустые слова, они передаются на генном уровне, с молоком матери. Казаки — э то те люди, которые в любой момент должны быть готовы встать на защиту своей Родины и прийти на помощь людям, попавшим в беду. Чем больше будет таких казаков — по духу, по вере, — тем тверже мы будем стоять на ногах!» — уверен Долуда.

ИА REGNUM сообщало, что во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе 60 молодых казаков из 12 реестровых казачьих войск встретились на площадке профильной смены «Атаманы XXI века».

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