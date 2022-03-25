Калуга, 25 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий в январе-феврале 2022 года выросло на 4,8% по сравнению с январем-февралем 2021 года. Позитивную динамику показали сельскохозяйственные организации, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 5,8%. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Kalugastat.gks.ru Инфографика о состоянии сельского хозяйства Калужской области

Основу сельскохозяйственного производства региона составляют сельскохозяйственные организации, которыми за январь-февраль 2022 года произведено от общего объема: молока — 98%, скота и птицы на убой — 91%, яиц — 76%. На сельхозорганизации приходится: крупного рогатого скота — 92%, из него коров — 93% от общего объема поголовья, свиней — 62%.

За январь-февраль 2022 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 19,2 тыс. тонн, молока — 70,7 тыс. тонн, яиц — 23,7 млн штук, что к соответствующему периоду 2021 года составило 90,6%, 101,3% и 97,1% соответственно.

На конец февраля 2022 года в хозяйствах всех категорий имелось поголовья крупного рогатого скота 225,8 тыс. голов, из него коров — 104,5 тыс. голов, свиней — 76,6 тыс. голов, овец и коз — 32,6 тыс. голов, птицы — 5,5 млн голов. Рост поголовья КРС по сравнению с аналогичной датой 2021 года составил 5,1 тыс. голов (на 2,3%), из него коров — на 6 тыс. голов (на 6,1%); снижение поголовья свиней — на 25,4 тыс. голов (на 24,9%), овец и коз — на 1,4 тыс. голов (на 4,1%).