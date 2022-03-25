Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В Октябрьском районе Екатеринбурга на 15-м километре станции Кольцово под грузовой поезд попал 35-летний мужчина. Он погиб на месте происшествия, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Товарный поезд

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Инцидент произошел 24 марта. Свердловчанин не услышал сигнал движущегося на него поезда. Избежать трагедии не удалось. Мужчина оказался под колесами состава.

На месте происшествия работает следователь. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение и дана оценка действиям ответственных лиц.