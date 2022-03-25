Казань, , 11:00 — REGNUM В Татарии 26 марта ожидается небольшой мокрый снег. Днем возможно усиление ветра, на дорогах гололедица, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Снегопад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Ночью в субботу, 26 марта, в республике ожидается умеренный ветер, днем — сильный порывами до 18 м/с. Температур воздуха ночью составит —1…—6 ˚С, при прояснениях похолодает до минус 12 градусов, днем температура поднимется от +1 до +6 ˚С. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 27 марта, погода изменится. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах республики возможна кратковременная метель. Ветер сильный порывами до 16−21 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до —4…+1 °С, днем потеплеет до +2…+7 градусов.

В начале следующей недели, 28 марта, временами пройдет снег, прогнозируются кратковременные метели и сильный ветер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москву 26 и 27 марта арктические массы воздуха с севера принесут дождь со снегом и вытеснят тепло.

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