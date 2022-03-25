Уфа, , 10:59 — REGNUM На складах сахарных заводов в Башкирии хранится свыше 36 тысяч тонн сахара при годовой потребности 32 тысячи тонн. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании в региональной прокуратуре.

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Он отметил, что в настоящее время предприятия Башкирии производят практически весь необходимый ассортимент продуктов. При этом овощи «борщевого набора» и несезонные фрукты поставляют поставщики из стран в рамках заключенных соглашений. Здесь риски минимальны, пояснил Назаров.

«Основные республиканские производители муки имеют на складах более 1 тысячи тонн муки. На 18 марта на складах сахарных заводов хранится более 36 тысяч тонн сахара при годовой потребности 32 тысячи тонн. Это около 8 килограммов на человека в год», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что Башкирия полностью закрывает потребность по молочной продукции и молоку (самообеспеченность составляет 124%), сахару (в 4,7 раза), яйцу (108%), свинине (107%), говядине (121%), растительному маслу (в 6,8 раз), свежим огурцам (136%), картофелю (135%) и томатам (175%). В республике есть сырье для перерабатывающих предприятий и запасы сельскохозяйственной продукции.

Для снижения цен на продовольствие правительством России было принято решение продлить меру поддержки для хлебопекарных предприятий. Это компенсация части затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий. Башкирии на этот вид поддержки выделено из федерального бюджета 63 млн рублей. Всего на господдержку агропромышленного комплекса в Башкирии предусмотрено свыше четырех млрд рублей. Отмечается, что в регионе сохраняется высокий спрос на гречку, сахар, пшеничную муку. С минувшей недели фиксируется повышенный спрос на соль и непродовольственные товары: офисную бумагу, средства личной гигиены, детские подгузники.

«По некоторым позициям мы видим, что есть объективные причины. Это нарушение логистических цепочек, трудности с поставками новых объемов продукции, а также зависимость от импорта. Она не может быть устранена одномоментно. Но мы работаем над ее планомерным замещением, в том числе и за счет конкурентных преимуществ местных товаров. Сейчас рынки ищут новые точки равновесия, и вмешиваться в эти процессы надо очень аккуратно», — пояснил Назаров, отметив, что спекуляции, а также создание искусственного дефицита нужно выявлять и жестко пресекать.

Сообщается, что в регионе начались отгрузки продукта в торговые сети напрямую от производителей.

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин сообщил, что надзор за соблюдением законодательства о ценообразовании на продовольственные товары сейчас является одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры. На совещании было решено усилить работу по мониторингу товарных запасов и розничных цен в магазинах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли решение об увеличении посевных площадей сахарной свеклы.