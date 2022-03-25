25 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 12:27 — REGNUM В Южной Корее обсудили заявление избранного президента страны Юн Сок Ёля, сделанное на следующий день после того, как КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я предупреждаю Северную Корею, что провокации ничего не дадут, — написал 25 марта на своей странице в Facebook Юн Сок Ёль. — Республика Корея будет защищать свободу и мир, укрепляя систему безопасности».

После того как Пхеньян произвел запуск межконтинентальной баллистической ракеты, комиссия по приёму президентских полномочий осудила действия КНДР, отметив, что данный запуск нарушает не только резолюции Совета Безопасности ООН, но и мораторий на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

«Комиссия решительно осудила провокационные действия, угрожающие Северо-Восточной Азии и всему миру, — говорится в заявлении. — Мы должны решительно ответить на провокации КНДР в сотрудничестве с международным сообществом».

Члены комиссии также призвали Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, обсудить действия КНДР и принять соответствующие меры. Они также призвали правительство Мун Чжэ Ина защищать безопасность людей с помощью решительных политических, дипломатических и военных мер в ответ на угрозы Северной Кореи.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин Korea.net

«Глупые слова», — пишет mkh0***.

«Когда нанесешь превентивный удар? Ты должен сдержать свое обещание», — интересуется twin***.

«Сможет ли он удержать свое президентское кресло в течение пяти лет? Что-то мне подсказывает, что он не продержится и года», — пишет kore***.

«Лучший президент!» — утверждает arom***.

«Кажется, избранный президент прав, как никто другой», — отмечает seyo***.

«Вот это я понимаю, заявление главнокомандующего вооруженными силами страны», — пишет ds1a***.

«Давайте просто нанесем упреждающий удар и развяжем войну», — предлагает medu***.

«Ты действительно собрался разговаривать с Си Цзиньпином в такой-то день?» — недоумевает hal0***.

«А что делает в это время Мун Чжэ Ин?! Юн ведь пока не вступил официально в должность», — интересуется qhrt***.

«Север демонстрирует Югу свои ракетные технологии посредством этих провокаций, поэтому власти должны подготовить план действий, чтобы реагировать на каждую такую провокацию», — считает indi***.

«Мне кажется, что рано или поздно он продаст нашу страну КНДР», — предполагает hons***.

Ким Чен Ын на месте строительства туристической базы в Яндокском уезде Kcna.kp

«Я даже не знаю, что думать о человеке, который игнорирует общественное мнение», — пишет proa***.

«Он обещал стабилизировать цены на жилье, однако они опять растут!» — возмущается ykcw***.

«Человеку, который даже не служил в армии, не стоит о таком говорить», — считает sleh***.

«Хоть нынешнее правительство и ответило на ракетный пуск, вы все равно должны нанести удар первыми, а также заранее подготовить и развернуть до 50 систем ПРО THAAD», — предлагает yure***.

«Давай ударим первыми. Это единственный способ выжить. Ты должен сражаться, чтобы выжить», — пишет ygji***.