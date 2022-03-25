Екатеринбург, 25 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель в принудительном порядке погасил задолженность по административным штрафам ГИБДД. Об этом сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Штраф

У мужчины образовалось 172 зафиксированных нарушения правил дорожного движения. Сумма неоплаченных штрафов составила 151 тысячу рублей. Платить по счетам автомобилист не спешил. Тогда судебные приставы составили акт ареста автомобиля должника. Уральцу разъяснили, что если тот не погасит задолженность, то машину направят на оценку. А в дальнейшем — на реализацию в Росимущество.

После этого мужчина оплатил задолженность. Машину вернули владельцу. Также на автомобилиста составили шесть административных материалов за неуплату штрафов в срок.