Москва, 25 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Проект «Zа нами правда!» подводит промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине и объявляет новый конкурс.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Первые 10 победителей уже сегодня получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие.

Список победителей:

Данилова Ирина, Тамбовская область Донец Евгений, Московская область Кавин Сергей, Ивановская область Кораблин Андрей, Рязанская область Лебедева Яна, Кемеровская область Парфёнов Дмитрий, Тамбовская область Пирогова Дарья, Тульская область Саниева Ирина, Республика Башкортостан Свириденко Максим, Брянская область Шадрина Галина, Курганская область

Команда проекта решила объявить еще один конкурс — 30 лучших авторов контента получат фирменный Z-мерч.

Первые 10 победителей будут награждены мерчем уже в следующую пятницу, 1 апреля.

Чтобы принять участие в любом из конкурсов, размещайте картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на нашем сайте и в сообществах проекта «Zа нами правда!» в соцсетях.