Проект «Zа нами правда!»: промежуточные итоги первого конкурса
Москва, 25 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Проект «Zа нами правда!» подводит промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине и объявляет новый конкурс.
ИА REGNUM
Спецоперация на Донбассе
Первые 10 победителей уже сегодня получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие.
Список победителей:
- Данилова Ирина, Тамбовская область
- Донец Евгений, Московская область
- Кавин Сергей, Ивановская область
- Кораблин Андрей, Рязанская область
- Лебедева Яна, Кемеровская область
- Парфёнов Дмитрий, Тамбовская область
- Пирогова Дарья, Тульская область
- Саниева Ирина, Республика Башкортостан
- Свириденко Максим, Брянская область
- Шадрина Галина, Курганская область
Команда проекта решила объявить еще один конкурс — 30 лучших авторов контента получат фирменный Z-мерч.
Первые 10 победителей будут награждены мерчем уже в следующую пятницу, 1 апреля.
Чтобы принять участие в любом из конкурсов, размещайте картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на нашем сайте и в сообществах проекта «Zа нами правда!» в соцсетях.