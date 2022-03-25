Хабаровск, , 11:02 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провёл рабочую встречу с и. о. руководителя Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям Андреем Шведовым. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие правительства края и межрегионального управления Россельхознадзора в рамках антикризисной федеральной повестки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Михаил Дегтярев с и. о. руководителя Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям Андреем Шведовым Пресс-служба правительства Хабаровского края

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«У Хабаровского края появился исторический шанс стать главной точкой входа как для импорта, так и для экспорта продуктов питания и продовольствия из дружественных стран АТР. В ближайшее время заработает пункт пропуска «Покровка» на границе с китайским Жаохэ», — сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что в свете санкций регион однозначно будет наращивать оборот с восточными соседями.

Не остался без внимания и вопрос поддержки сельхозпредприятий малого и среднего бизнеса, которые в силу объективных причин испытывают на себе больше негативных последствий, чем крупные компании.

«Принципиально важно общими усилиями без лишних сложностей и барьеров помочь тем, кто готов вкладываться в сельское хозяйство, начать своё дело. Ведь речь идёт о продовольственной безопасности края. Нюансы обсуждали на встрече с руководителем межрегионального управления Россельхознадзора», — добавил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая 25 марта на пресс-конференции, заявил, что стремление Китая разместить свои вооруженные силы на Соломоновых островах является ещё одним признаком «постоянного давления», оказываемого сверхдержавой в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).