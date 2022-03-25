Екатеринбург, 25 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга выпустил на прилавки просроченное сливочное масло. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Science.mju.ac.th Масло

Уралец оформил производственный ветеринарный документ на партию сливочного масла массовой долей жирности 82,5%. При этом он указал неверные данные о продукте. Срок годности масла истекал, но его искусственно продлили. Нарушения были выявлены при мониторинге системы «Меркурий».

Специалисты Россельхознадзора направили производителю письмо о необходимости уничтожения товара. Материалы передали в органы внутренних дел. Кроме того, уполномоченное лицо, осуществившее подмену срока годности, аннулировали из системы. Таким образом, предприниматель теперь не сможет самостоятельно заполнять данные о товаре.