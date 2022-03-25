Джакарта, 25 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Правительство Индонезии планирует провести саммит G20 «нейтрально и беспристрастно». Об этом, как сообщает Antara, заявило министерство иностранных дел страны.

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«Индонезия выполняет свои обязанности в качестве председателя G20, основываясь на правилах и процедурах», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия также проводит консультации со всеми членами G20.

«Мир не вышел из кризиса из-за пандемии COVID-19. Развивающимся странам все еще трудно восстановить экономику. И мы стремимся к глобальному восстановлению», — отметили в МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выразила беспокойство в связи с решением властей Афганистана закрыть девочкам доступ к старшей школе.