Москва, 25 марта 2022, 10:54 — REGNUM В населённом пункте Калиновка под Киевом уничтожена база горючего, сообщили 25 марта в Министерстве обороны России.
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В министерстве рассказали, что вечером 24 марта высокоточные крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом, в результате чего она была уничтожена. Уточняется, что база в Калиновке — крупнейшая из оставшихся топливных баз вооружённых сил Украины в центральной части страны.
Видео пожара на объекте в Калиновке вечером 24 марта распространили пользователи социальных сетей.