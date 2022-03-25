Анкара, , 10:54 — REGNUM Сложившаяся в настоящее время ситуация на Украине является следствием политических ошибок, которые были допущены после падения Берлинской стены. Такое мнение 24 марта высказал экс-канцлер ФРГ Германии Герхард Шрёдер (занимал этот пост в 1998—2005 годах) в ходе своего выступления на конференции по безопасности в Картепе (Турция), его слова приводит издание Die Welt.

Герхард Шрёдер (сс) Ashraf Tabatabaei. mehrnews.com

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«Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И война на Украине является следствием этого политического провала», — сказал он.

При этом Шрёдер отметил, что, по его мнению, в будущем Европа сможет расширить свои возможности в сфере обороны.

«Европа должна взять больше ответственности за собственную безопасность — как в ЕС, так и в НАТО», — добавил экс-канцлер ФРГ, уточнив, что европейским странам необходимо концентрироваться не только на военных вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Западу необходим образ врага для решения внутриполитических проблем.