Виннипег, Канада, , 10:54 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Брэди Ткачук. Ещё по шайбе забросили Тайлер Эннис, Колин Уайт и Коннор Браун. Российский защитник Артём Зуб отдал одну результативную передачу.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились защитник Джош Моррисси и форвард Кайл Коннор.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 51 очко. «Виннипег» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 70 очками.

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