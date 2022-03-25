Москва, 25 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. США должны выплатить компенсации Югославии, Ираку, Сирии и Афганистану. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«США должны не просто извиниться и возместить компенсацию Югославии и другим странам-жертвам их военных интервенций», — отметил Зюганов.

Кроме того, по его мнению, нужно, чтобы военная машина НАТО, которой руководит Америка, не только прекратила движение на Восток, но и вернулась к своим позициям 1997 года.

«А ещё лучше, чтобы этот блок самораспустился ввиду отсутствия какой-либо внешней угрозы для Европы и США», — полагает коммунист.

Ранее представитель китайского МИД потребовала от США извиниться за Югославию, Ирак, Сирию и Афганистан.

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