Москва, 25 марта 2022, 10:52 — REGNUM Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил 25 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Комплекс ПВО
Комплекс ПВО
Mil.ru
«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — сказал он на брифинге.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники.