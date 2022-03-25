Улан-Удэ, 25 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Для столицы Бурятии Улан-Удэ планируется закупить 173 автобуса большого и среднего классов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, этот вопрос был полнят на встрече с первым заместителем гендиректора компании «Volgabus» Антоном Шупиком.

Цитата сайта volgabus.ru Холдинг «Volgabus Group»

В настоящее время подтверждённый объём финансирования составляет 517 млн рублей. в Минтранс России также направлена бюджетная заявка на дополнительные 1,3 млрд рублей.

«Стоимость автобуса большого класса составляет порядка 16 млн рублей, поэтому мы сейчас рассматриваем вариант покупки необходимого количества автобусов через российскую государственную корпорацию развития, государственный инвестиционный банк по льготной процентной ставке», — добавили в правительстве.

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