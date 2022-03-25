Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области завершились гастроли творческих коллективов из Донецкой Народной Республики в рамках проекта «Большие гастроли». Более шести тысяч зрителей оценили театральные постановки и концертные программы.

«Большие гастроли» творческих коллективов Донбасса Donland.ru

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«Это уникально, что, несмотря на попытку уничтожить всё русское, сохранились творческие коллективы. Более того, они с 2014 года отстаивали своё право говорить на русском языке, слушать русскую музыку, смогли сохранить русскую культуру. Ростовская область — приграничная территория, поэтому события в Донбассе напрямую коснулись и донского региона. И мы сегодня, как и восемь лет назад, поддерживаем братский народ, с которым у нас общее прошлое, настоящее и будущее», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону творческие коллективы из Донецкой Народной Республики дали старт проекту «Большие гастроли» 15 марта. Коллективы представили спектакли «Человек из Подольска» и «Как боги»,детские и балетные спектакли, балет-феерию «Малыш и Карлсон». Коллективы из Донбасса уже ждутв Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской и Челябинской областях, в Башкирии, Дагестане и Крыму, на Ставрополье и Кубани.

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