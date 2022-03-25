Москва, , 10:50 — REGNUM Группировка войск российских Вооружённых сил за ночь продвинулась ещё на четыре километра и освободила населённые пункты Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое. Об этом 25 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооружённых сил», — добавил он.

Кроме того, по его словам, вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» был нанесён удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом.

«Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооружённых сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — добавил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы России к утру 24 марта полностью освободили город Изюм в Харьковской области.