Москва, 25 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Московской области разработан метод получения беленой целлюлозы из борщевика. Это сырьё используется для производства бумаги, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Borshchevik-info.ru Борщевик

Метод получения беленой целлюлозы из борщевика разработан специалистами Института проблем химической физики РАН в Черноголовке. Ученые выяснили, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы борщевика, это значительный результат.

Также процесс получения целлюлозы из борщевика проще и дешевле, чем из древесины. Отмечается, что это исследование особенно актуально в период, когда могут возникнуть проблемы с поставками из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Подмосковье за неубранный борщевик начислено штрафов на сумму в более чем 400 млн рублей.

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