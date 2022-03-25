Белгород, , 10:55 — REGNUM В крупном мошенничестве при проведении работ по замене вентиляции в Чернянской центральной районной больнице Белгородской области подозревают 43-летнего предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

По версии следствия, в апреле 2020 года подконтрольная подозреваемому фирма «Белстройплюс» заключила два муниципальных контракта на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в больнице. Коммерсант привлёк к работам аффилированные и подконтрольные ему компании «СМП» и «СКВ-Строймонтаж». Ремонт затянулся, и подозреваемый умышленно внёс ложные сведения в строительно-исполнительную документацию. Чиновники управления капстроительства региона приняли работы, оплатили более 110 млн рублей по контракту, в том числе 25 млн рублей были перечислены на расчётный счёт «Белстройплюса» за замену приточно-вытяжной вентиляции.

Экспертиза выявила несоответствие вентиляции требованиям проектной документации и нормативных документов, а стоимость фактически не выполненных работ превысила девять миллионов рублей. Таким образом, подозреваемый похитил бюджетные средства.

Возбуждено уголовное дело, предприниматель задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.