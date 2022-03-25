Луганск, 25 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Посёлок Донецкий в Луганской Народной Республике обстрелян украинскими формированиями. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:30 с украинских позиций в Новотошковском выпустили десять снарядов калибром 122 мм по населённому пункту Донецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооружённые формирования совершили в ДНР обстрел Горловки и Донецка.