Петрозаводск, , 10:55 — REGNUM Столица Республики Карелия Петрозаводск получит более 5 млрд рублей на реконструкцию сети водоснабжения и водоотведения, а также строительство новых объектов. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

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В настоящий момент водопроводные и канализационные сети города изношены почти на 80% и с трудом справляются с существующей нагрузкой. Власти Петрозаводска и республики не могут модернизировать их за счёт собственных средств, так как на эти цели необходимы миллиарды рублей. При этом откладывать модернизацию уже невозможно. Поэтому с компанией «ПКС-Водоканал» заключено трехстороннее концессионное соглашение. На ближайшие 30 лет предприятие возьмёт на себя обязательства по обслуживанию и развитию коммунальной инфраструктуры Петрозаводска.

«За последние 15 лет компания «ПКС-Водоканал» уже реализовала в столице Карелии масштабные проекты общей стоимостью 2,5 млрд рублей. Теперь в реконструкцию сетей водопровода и канализации, а также водопроводных и канализационных станций предприятие вложит ещё порядка 5,3 млрд — это собственные средства, а также средства, привлеченные за счет участия в федеральных программах», — отметили в пресс-службе администрации.

«ПКС-Водоканал» будет обслуживать 900 километров действующих сетей карельской столицы, а также 400 километров сетей, которые являются бесхозными. При этом городская инфраструктура не перейдёт в частную собственность: в дальнейшем городу передадут все новые объекты коммунальной инфраструктуры, построенные в рамках соглашения.

«Реконструкцию не планируют проводить за счёт роста тарифа для населения: более того, концессия поможет его сдержать, поскольку для модернизации сетей привлекут и федеральные деньги», — подчеркнули в администрации республики.

В настоящий момент инвестиционная программа подробно прописана до 2030 года. Среди прочего за указанный срок «ПКС-Водоканал» планирует построить и модернизировать более 18 километров сетей водоснабжения и более 20 — водоотведения. После этого компания будет ежегодно составлять и корректировать дальнейшие планы вместе с городскими властями.

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