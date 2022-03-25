Москва, 25 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В День работника культуры, 25 марта, в 19.00 в Большом зале Московской консерватории состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» — самого масштабного из проходящих в современной России конкурса для молодых композиторов.

Александр Спиридонов Московская консерватория

В исполнении Московского Государственного Академического Симфонического Оркестра под управлением Павла Когана и Московского Синодального Хора под управлением Алексея Пузакова ранее состоялись пять концертных читок, на которых прозвучали сочинения финалистов в каждой из восьми номинаций: киномузыка, эстрадно-симфоническое произведение, хоровая музыка, симфоническое произведение малой формы, симфоническое произведение крупной формы, произведение для одного и/или нескольких инструментов / голосов с оркестром, оперная музыка или музыка оперетты, балетная музыка. На торжественном вечере25 марта состоится долгожданная церемония награждения победителей конкурса «Партитура"-2022, и будут представлены публике сочинения новых современных отечественных композиторов.

География конкурса впечатляет — на конкурс было подано более 800 заявок из 63 регионов страны. Как известно, 2022 год был объявлен годом культурного наследия народов России и конкурс «Партитура» прекрасно отразил специфику этого года. На читках прозвучали произведения авторов из Татарстана, Башкирии, Сибири, Дальнего Востока и других регионов, а кроме того некоторые из них были исполнены на национальных языках коренных народов или были вдохновлены местными обычаями и фольклором. В состав экспертного жюри вошли более 50 выдающихся заслуженных композиторов и деятелей культуры Российской Федерации, среди них: Юрий Башмет, Алексей Рыбников, Фабио Мастранджело, Максим Дунаевский, Дмитрий Бертман, Игорь Бутман, Михаил Грановский, Юрий Потеенко, Александр Соколов, Рашид Калимуллин, Иван Бурляев, Вера Таривердиева, Лев Конторович, Иван Цыбин, Георгий Исаакян, Андрей Борисов, Виктор Плешак и другие.

Конкурс проводится Международным фондом композиторов «Новые классики» при поддержке Фонда Президентских грантов, в партнерстве с Московской консерваторией им. П.И.Чайковского и Союзом композиторов России.

Ведущие вечера: Екатерина Гусева и Алексей Гуськов.