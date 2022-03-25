Екатеринбург, 25 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге изменят форму заявления на зачисление детей в первые классы. Нововведение уральцы смогут протестировать на портале Госуслуги. Об этом сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Родители имеют возможность потренироваться в заполнении формы 24 и 25 марта. Они могут оставить обратную связь по выявленным ошибкам.

Отметим, на новую форму записи в школы переходят все регионы страны. Процедура подачи заявления не изменится. Родители по-прежнему смогут записать ребенка в школу через портал Госуслуг, ЦМУ, МФЦ или при личном обращении в школу. Принимать заявки будут с 1 апреля по 30 июня 2022 года.