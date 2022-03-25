Москва, 25 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал лицемерием реакцию ряда представителей зарубежных стран на решение президента РФ о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«А торговать им придется, чтобы заработать рубли, а значит придется обходить собственные санкции. Мы же больше не станем поддерживать чужую экономику. Будем думать о своей выгоде, своих финансах и производстве», — отметил Миронов.

Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что власти страны пока не понимают, как расплачиваться рублями за газ из РФ. Глава германского объединения Zukunft Gas Тимм Келер сообщил, что газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением президента России о торговли газом за рубли.

«Все они прекрасно понимают. И технически изменение валюты платежа не представляет трудностей», — отметил Миронов.