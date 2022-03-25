Владивосток, , 10:46 — REGNUM В рамках пусконаладочных работ гелиевого ХАБа во Владивостоке в сахалинский порт Корсаков отправлена первая, тестовая партия жидкого кислорода, об этом 25 марта сообщили в «Газпром гелий сервис».

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Танк-контейнер доставит в островной регион экспериментальную партию для проработки логистического маршрута будущих поставок СПГ на Курилы.

Компания ведёт работы по созданию производственной СПГ-инфраструктуры и автономной газификации Сахалина и Курил.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки тысяч домовладений намерены газифицировать на Сахалине. Подключение новых абонентов здесь на особом счету. Сахалинская область полностью обеспечивает себя природным газом за счёт собственной добычи, в частности благодаря разработке проекта «Сахалин-2» компанией Sakhalin Energy.