Луганск, 25 марта 2022, 10:45 — REGNUM Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили укрепрайон украинских боевиков под городом Попасная, заявил 25 марта официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По его словам, это был достаточно большой укрепрайон, на территории которого было обнаружено большое количество боеприпасов и вооружения. До сих пор на данной позиции остаются тела погибших киевских силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Донецк