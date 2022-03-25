Ташкент, 25 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 марта принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Отмечается, что встреча прошла на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения практического взаимодействия, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, инноваций, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики и транспорта в соответствии с договоренностями на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Представители двух стран высоко оценили результаты сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики.