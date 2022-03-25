Сент-Луис, США, , 10:44 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Трэвис Конечны. Ещё по шайбе забросили Патрик Браун, Хейдэн Ходжсон и Джоэль Фараби.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились российские форварды Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 79 очками.

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