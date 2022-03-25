Улан-Удэ, 25 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ готовятся к возможному паводку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проведена ревизия электросетевого хозяйства проведена, отрабатываются вопросы по эвакуации жителей и устройству временных пунктов.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Паводок в Улан-Удэ

Специалисты в настоящее время восстанавливают и укрепляют береговые линии в СНТ «Черемушки», после чего аналогичные работы проведут в СНТ «Весна». Сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» проверили 127 находящихся в зоне затопления электроустановок.

«В прошлом году мы подняли две подстанции на 40−60 см. Провели ревизию: поднятие подстанций и укрепление опор не требуется», — отметил директор ПО ГЭС филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Стариков.

Добавим, что по данным управления по ЧС города, в зону подтопления могут попасть около 1,2 тыс. домовладений, почти в каждом из которых имеется домашнее животное.