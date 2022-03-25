Калуга, 25 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Калужской области летом планируется охватить организованным отдыхом не менее 25 тысяч детей. В регионе будет работать более 20 загородных лагерей и 323 пришкольные площадки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

«Сейчас важно поддержать семьи, поэтому постараемся, чтобы, как и в прошлом году, максимальное число детей смогли отдохнуть бесплатно. Прежде всего, это, конечно, ребятишки из семей в трудной жизненной ситуации. Правительством РФ принято решение о выделении 7,5 млрд рублей на программу кешбэка за детский отдых. Она стартует в ночь на 31 марта. Условия такие: оплата с помощью карты «Мир». Возврат составит до 50% от стоимости отдыха, но не больше 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки», — отметил Владислав Шапша в социальных сетях.

По информации регионального министерства образования и науки скорректированы санитарно-эпидемиологические требования к работе организаций отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавируса. Количество детей в отрядах должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха. Перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Заезд детей и сотрудников будет осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не менее двух календарных дней.