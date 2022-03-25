Около 25 тысяч калужских детей организованно отдохнут летом
Калуга, 25 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Калужской области летом планируется охватить организованным отдыхом не менее 25 тысяч детей. В регионе будет работать более 20 загородных лагерей и 323 пришкольные площадки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.
По информации регионального министерства образования и науки скорректированы санитарно-эпидемиологические требования к работе организаций отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавируса. Количество детей в отрядах должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха. Перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Заезд детей и сотрудников будет осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не менее двух календарных дней.