Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, 25 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении заведующего хозяйством школы, а также трех ее поваров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества, вверенного лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения»). По информации регионального следственного управления СКР, подозреваемые распределяли между собой школьные продукты.

Edu.gov.ru Школьная столовая

По данным следствия, с 1 сентября 2021 года по 22 марта 2022 года в рабочем поселке Базарный Карабулак заведующий хозяйством общеобразовательного учреждения, действуя по предварительному сговору с тремя поварами этой же школы, взяли со склада продукты, предназначенные для организации питания учащихся, в том числе в рамках реализации областной программы «Школьное молоко». Продукты подозреваемые распределяли между собой, причинив ущерб организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области вместо двух приемов пищи в одной из школ организован один — завтрак.

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