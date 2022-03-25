Монреаль, Канада, , 10:39 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Энтони Дюклер и Сэм Райнхарт.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились форварды Ник Судзуки, Джейк Эванс и Пол Байрон. Российский защитник Александр Романов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 92 очка. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 44 очками.

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