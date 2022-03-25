Пекин, , 10:38 — REGNUM С введением в эксплуатацию новой схемы движения поездов 8 апреля, Китай запустит дополнительные грузовые поезда для увеличения перевозок угля на фоне усилий страны по обеспечению энергоснабжения, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно схеме, будут добавлены новые грузовые поезда для перевозки угля из богатой углем провинции Шаньси в восточные регионы, сообщила компания China State Railway Group Co., Ltd. По сообщению компании, будет введено в эксплуатацию больше большегрузных грузовых поездов, чтобы увеличить возможности страны по транспортировке угля с севера на юг.

Уверждается, что корректировка еще больше увеличит возможности страны по транспортировке энергетического угля и окажет более сильную поддержку национальной экономике.

Кроме того, будет добавлена новая партия скоростных поездов, чтобы оптимизировать железнодорожные маршруты и предоставить пассажирам больше возможностей для поездок в центральной и восточной частях страны.