Пекин, 25 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. С введением в эксплуатацию новой схемы движения поездов 8 апреля, Китай запустит дополнительные грузовые поезда для увеличения перевозок угля на фоне усилий страны по обеспечению энергоснабжения, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Согласно схеме, будут добавлены новые грузовые поезда для перевозки угля из богатой углем провинции Шаньси в восточные регионы, сообщила компания China State Railway Group Co., Ltd. По сообщению компании, будет введено в эксплуатацию больше большегрузных грузовых поездов, чтобы увеличить возможности страны по транспортировке угля с севера на юг.

Уверждается, что корректировка еще больше увеличит возможности страны по транспортировке энергетического угля и окажет более сильную поддержку национальной экономике.

Кроме того, будет добавлена новая партия скоростных поездов, чтобы оптимизировать железнодорожные маршруты и предоставить пассажирам больше возможностей для поездок в центральной и восточной частях страны.