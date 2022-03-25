Москва, , 10:38 — REGNUM Золотовалютные запасы России хранятся на территории Российской Федерации, сообщили 25 марта в Центробанке России.

Центробанк NVO

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В Банке России рассказали, что всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в США, Великобритании и Евросоюзе обсуждаются возможные санкции в отношении золотовалютного запаса России.