Чебоксары, 25 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Прокурор Чувашии Андрей Фомин по итогам мониторинга цен на социально значимые продукты питания встретился с представителями торговых сетей и крупных магазинов. В республике «начата работа по объявлению предостережений», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Cap.ru Прокурор Чувашии Андрей Фомин

В региональном надзорном ведомстве отмечают, что в результате анализа ценовой ситуации на предприятиях торговли «установлены факты повышения цен, в том числе и на товары, которые были закуплены по прежним ценам и которые практически в полном объёме» производятся в России

Андрей Фомин подчеркнул, что прокурорами совместно с органами власти и УФАС анализируется цепочка поставки товаров на рынок республики.

«Уже фиксируются факты наличия значительного числа так называемых «прослоек» между производителями социально значимых товаров и их конечными розничными продавцами, что может свидетельствовать об искусственном завышении цен», — говорится в сообщении.

О каких именно товарах идёт речь, не уточняется.

Республиканские власти по итогам мониторинга цен на 32 продовольственных и 20 непродовольственных социально значимых товаров заявляют о повышении стоимости на большинство из них. В частности, по сведениям минэкономики, в марте более всех подорожал сахар (+47,4%), также значительно выросли цены на мясные консервы (+11,8%), соль (+10,6%), пшеничная мука (+16,9%), пшено (11,7%), крупу гречневую (12,2%), капусту (14,1%), лук репчатый (17,1%), морковь (18%) и другие продукты питания.

В настоящее время прокуратурой начата работа по объявлению предостережений руководителям торговых организаций «о недопустимости искусственного завышения цен» на продукты и товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли о доле аграрной продукции местных производителей на рынках от 63% до 96% — в зависимости от вида товара. Отмечалось, что в феврале доля продукции местного производства по Чувашии составила 65,6%, что на 0,5% выше аналогичного периода 2021 года.