Сальский район, Ростовская область, 25 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ростовской области 48-летняя женщина осуждена за убийство новорождённого внука. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Ведро

Следствием и судом установлено, что 4 января 2021 года жительница села Сандата Сальского района приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем она опустила младенца в ведро с водой. Убедившись, что мальчик не дышит, женщина завернула его в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего домовладения. Свою вину женщина признала полностью.

Суд назначил преступнице десять лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.