Пермь, 25 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидается, что вскрытие рек ото льда произойдёт в первой-второй декадах апреля. Об этом проинформировал министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов на заседании где речь шла о подготовке к паводку. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Согласно прогнозам экспертов МЧС, неблагоприятная гидрологическая обстановка может сложиться в Кунгурском, Гайнском, Соликамском, Красновишерском, Кудымкарском округах и в Березниках. В частности, по негативному прогнозу в Гайнском муниципальном округе могут быть подтоплены пять населенных пунктов с 317 домами. Местные власти уже начали подготовку к половодью. В бюджете предусмотрен резерв финансовых и материальных ресурсов более 1,1 млн рублей. На случай, если потребуется эвакуация, подготовлено шесть пунктов временного размещения в зданиях школ.

В Прикамье на период весеннего паводка предусмотрена группировка сил и средств в количестве более 14,6 тыс. человек, подготовлено почти 2,5 тыс. единиц автомобильной техники и три беспилотных летательных аппарата для мониторинга обстановки. На ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в резервном фонде предусмотрено 15,9 млн рублей.