Москва, 25 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Стабильная ситуация на российском рынке труда будет наблюдаться в течение 3−4 месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Положение дел на российском рынке труда очень неопределенное, и, скорее всего, такую почти стабильную обстановку мы будем наблюдать в течение 3−4 месяцев, пока более-менее не прояснится ситуация, какие из западных компаний уйдут и какие останутся, и как за это время адаптируется бизнес, — сказала Иванова-Швец. — Рынок труда в России в условиях кризиса ведёт себя не так активно, как это происходит в западных странах. Там сразу начинает расти безработица и при стабилизации быстро сокращается, а у нас она растёт очень медленно и медленно приходит в норму. Что будет происходить на рынке труда в более длительной перспективе, сказать сложно».

Но, как полагает эксперт, учитывая нынешнее состояние экономики и принимаемые правительством меры, высокой безработицы можно будет избежать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что точкой роста безработицы в России могут стать конец мая и начало июня 2022 года.