Тюмень, 25 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Тюмени рекультивируют свалку на девятом километре Велижанского тракта. Начальная цена контракта составляет два миллиарда рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Prylarer Свалка

Рекультивация свалки твёрдых бытовых отходов площадью 41,5 га будет финансироваться за счёт регионального бюджета. Подрядчик, помимо рекультивации, должен будет провести озеленение и благоустройство территории.

Начало работ намечено на 1 октября 2022 года, завершение — к 20 декабря 2023 года.