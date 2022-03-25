Степанакерт, 25 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Военнослужащие вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли приграничные позиции армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба карабахского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Сообщается, что 24 марта азербайджанские подразделения якобы нарушили линию соприкосновения, вошли в село Парух и пытались прорваться дальше. Их остановили, а прибывшие на место российские миротворцы начали вести переговоры по возвращению азербайджанских военнослужащих на исходные позиции.

По данным армии обороны, переговоры пока не дали результата. Кроме того, в ночь на 25 марта азербайджанская сторона начала обстреливать карабахские позиции из разнокалиберного оружия.

«В результате перестрелки со стороны противника погибли не менее 5 военнослужащих. С армянской стороны есть один раненый», — говорится в сообщении.

По данным на утро 25 марта, обстановка относительно стабилизировалась. В Нагорном Карабахе призывают российских миротворцев добиться от азербайджанской стороны отойти на исходные позиции.

Напомним, первые сообщения о переходе ВС Азербайджана линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сообщили 24 марта. В Баку отрицают, что это произошло, и обвиняют армянскую сторону в нагнетании обстановки.