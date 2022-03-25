Москва, 25 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о переводе оплаты за газ для недружественных РФ стран в рубли оценил 25 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

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Как отметил в интервью РИА Новости Медведев, такое решение, по его мнению, было очевидным шагом со стороны России.

«Нам сказали: «Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя». Ну и чего они хотят? Единственным законным платежным средством на территории России является рубль. В этом случае мы говорим: раз все остальное схлопнулось, платите рублями», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что теперь Западе должен искать возможность платить за российские энергоресурсы в рублях и добавил, что за рубежом в данный момент идут консультации на эту тему.

«Как эта схема будет работать — поживем, увидим», — пояснил зампредседателя Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что во время такой сложной ситуации, как проведение спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, проведение антигосударственной линии в России является предательством.